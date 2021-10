Rentree Djokovic in Parijs na verloren finale US Open

De 34-jarige Djokovic kwam bijna twee maanden geleden voor het laatst in actie, op de US Open. Hij verloor in New York de finale tegen de Rus Daniil Medvedev. Djokovic greep niet alleen naast zijn 21e grandslamtitel, waarmee hij alleen recordhouder had kunnen worden, maar hij liet ook de kans liggen om alle grandslamtoernooien in één jaar te winnen. De Serviër won dit seizoen wel de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.