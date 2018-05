Regenval teistert Bertens opnieuw in Neurenberg

‘Amerikaan­se leerlingen betoverd met ons waterver­haal’

7:00 NEWPORT - Niemand minder dan tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe ondersteunde de Zeeuwse equipe die afgelopen week in het Amerikaanse Newport schoolkinderen ‘waterbewust’ maakte. ,,We hebben de leerlingen betoverd met ons verhaal”, zei hij vanuit de Verenigde Staten. ,,Als ze het in hun oren hebben geknoopt, hebben we weer een mooie stap gemaakt.”