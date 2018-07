Regen zit Nederlandse dubbelaars dwars op Wimbledon

Hamilton: Ik voel me beschermd door de hand van God

23:26 Formule 1-coureur Lewis Hamilton kent de gevaren van het racen in de koningsklasse van de autosport maar al te goed. ,,Er kan van alles gebeuren, elke dag weer'', zegt de 33-jarige Brit in een openhartig interview, dat door Formula One via podcast is verspreid.