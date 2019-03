Regen houdt Rus en andere tennissters van baan in Miami

Het aangepaste schema van het Amerikaanse toernooi wordt later bekend gemaakt.



Arantxa Rus zou vanavond haar tweede en laatste kwalificatieduel een gooi doen naar een plek in het hoofdtoernooi. Kiki Bertens hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen vanwege haar hoge notering op de wereldranglijst en zou vandaag eigenlijk weten wie haar tegenstander zou zijn in ronde twee: Wang Qiang of Monica Puig.



De enige partij die wel werd afgemaakt in de barre weersomstandigheden in Miami was die tussen Katie Boulder en Marie Bouzkova: 4-6, 2-6.