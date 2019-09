Regen gooit roet in het eten: Bertens morgen pas in actie

De Nederlandse nummer 8 van de wereld kwam deze week nog niet in actie. In de eerste ronde had ze een bye. Bertens neemt het morgenochtend op tegen de Australische Ajla Tomljanovic, de nummer 46 van de wereld, die in de eerste ronde te sterk was voor de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove.



Mocht Bertens de wedstrijd winnen, dan komt ze morgen ook meteen in actie voor de wedstrijd in de kwartfinale. Die partij is tegen de winnares van de ontmoeting tussen de Chinese Saisai Zheng en de Amerikaanse Alison Riske.