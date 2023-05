Recordkampioen Rafael Nadal mist Roland Garros en kondigt afscheid in 2024 aan

Zakaria Aboukhlal in genade aangenomen bij Toulouse: geen vrouwon­vrien­de­lij­ke uitspraken

Toulouse heeft voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal in genade aangenomen. Uit onderzoek van de club en na een ontmoeting met locoburgemeester Laurence Arribagé is de directie tot de conclusie gekomen dat Aboukhlal geen vrouwonvriendelijke uitspraken heeft gedaan. De 23-jarige Marokkaanse international, die in Nederland is geboren, is weer in de selectie teruggekeerd.