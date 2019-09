Real-voorzitter Pérez wil Nadal tegen Federer in Bernabéu

Thijs de Lange ontwikkelt zich tot ‘berggeit’

11 september UTRECHT - Het einde van het wielerseizoen komt langzaamaan steeds dichterbij. In deze periode vallen de regelmatigheidsklassementen in hun definitieve plooi en de transfercarrousel draait op volle toeren. Hoewel de toekomst van Thijs de Lange nog in het ongewisse is, viel hij wel in de prijzen. Afgelopen weekend veroverde hij in de slotwedstrijd van de Topcompetitiewedstrijd zijn derde bolletjestrui voor het jaar. ,,Het begint mijn specialiteit te worden”, beseft De Lange.