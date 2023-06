Raymond van Barneveld wint openingsronde in Hildesheim ondanks laag gemiddelde

In Geraards­ber­gen geen materiaal­pech voor winnende Nelleke Baldé

Na de miskleun vorig week bij het plotseling afgelaste NK halve triatlon in Nieuwkoop nam Nelleke Baldé uit Grijpskerke sportief wraak door als vierde overall te finishen in de loodzware halve triatlon van Geraardsbergen. Dat was ruim voldoende voor de winst in de categorie D40.