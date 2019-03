Raymond van Barneveld stopt per direct na afgang in Ahoy

,,Ik acht het niet uitgesloten dat dit mijn laatste wedstrijd is geweest”, zei hij eerst nog, een paar minuten na zijn tweede zeperd in twee dagen. Maar binnen een paar tellen veranderde dat in: ,,Dit is het einde, ik stop. Ja, ik heb sponsors, maar die kunnen mijn pijn niet stoppen. Het is goed zo. Elke keer bouw ik weer een muurtje, maar ik kan het mentaal niet meer verwerken dat het steeds weer omdondert. Ik ben gewoon op. Ik heb enorme privé-problemen. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb er geen zin meer in.”



Volgende week naar Barnsley voor een vloertoernooi, wat moet ik daar doen. Ik ben in eigen land twee keer vernederd met 7-1. Hoe moet ik nu nog opstaan. Ik ben op, ik ben moe, ik ben kapot. Ik heb er geen puf meer in.”