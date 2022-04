Raymond van Barneveld laat in eerste ronde geen spaan heel van Engelse opponent

Van Barneveld veegde in zijn eersterondepartij in München de vloer aan met James Wilson: 6-0. Daarbij dient aangetekend te worden dat zijn Engelse opponent een matig gemiddelde van 77,19 per drie pijlen gooide. ‘Barney’ zette daar een meer dan fatsoenlijke 94,93 tegenover en gaat het zondag in de 16de finales opnemen tegen Damon Heta uit Australië.



Ook voor De Zwaan, Van Peer en Plaiser gaat de German Darts Grand Prix zondag verder. De Zwaan versloeg landgenoot Vincent van der Voort in een spannend Nederlands onderonsje: 6-5. Het gemiddelde van ‘The Black Cobra’ was met 95,12 vergelijkbaar met dat van Van Barneveld. In de tweede ronde treft De Zwaan de Engelsman Luke Humphries.'