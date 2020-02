Raymond van Barneveld krijgt groots afscheid in ‘Barney Dome’

DERDE DIVISIE Door het seizoen van Hoek kan al bijna een streep na nederlaag tegen Barend­recht

18:25 HOEK – Terwijl de maand februari pas net is begonnen, lijkt er voor Hoek al een streep door het seizoen te kunnen. De ploeg die de ambitie heeft om te promoveren naar de tweede divisie, slikte zaterdagmiddag de tweede nederlaag op rij en zakte zo weg op de ranglijst. Was vorige week Goes in Zeeuwse derby met 2-0 te sterk, zaterdag won Barendrecht in Hoek met 1-2.