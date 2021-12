Raymond van Barneveld gooit 'rotzooi' uit zijn systeem: ‘Ik moet nu eens gaan leven zoals een topsporter hoort te leven’

Michael van Gerwen staat weer met beide voetjes op de grond: ‘Misschien is het maar goed dat het zo is gelopen’

Drie jaar op rij geen wereldtitel zou Michael van Gerwen-onwaardig zijn. Daar is de persoon in kwestie het roerend mee eens. ,,Absoluut. De wil om te winnen is zeker terug.” De onttroonde darter uit Vlijmen weet wat hem de komende weken in Londen te doen staat.

15 december