Raymond van Barneveld geniet van terugkeer op WK: ‘Oordopjes gaan volgende partij uit’

Gesteund door de Barney Army betrad Van Barneveld vanavond met zijn kenmerkende woeste blik - nipt uitkomend boven zijn zwarte mondkapje - het podium in het Alexandra Palace in Londen. Eenmaal daar kon er wel een glimlach vanaf bij de toegezongen Nederlander, die de partij zelf mocht beginnen.

Hoewel Ilagan direct in de eerste leg de mogelijkheid kreeg om Van Barneveld te breken, was het toch Barney die de eerste leg wist te behouden. In het restant van de eerste set kwam Van Barneveld niet in de problemen en greep hij snel een 1-0 voorsprong.

De probleemloze eerste set bleek een voorbode voor het restant van de partij, want Van Barneveld speelde sterk, liet Ilagan geen kans en gaf in de tweede set zelfs helemaal geen leg weg. Na twee sets stond er voor de Nederlander een 2-0 voorsprong op het bord met een prima gemiddelde van 97.91 terwijl Ilagan in de eerste twee sets niet verder kwam dan een gemiddelde van ongeveer 81. De man uit Den Haag bekroonde zijn sterke spel bovendien met een 121-finish bij de laatste leg in de tweede set.

In de derde set pakte Ilagan wel een leg, maar dat bleek een spaarzaam hoogtepuntje voor de 43-jarige darter uit de Filipijnen, na elke pijl steevast aangemoedigd door een klein maar fanatiek fanclubje. Van Barneveld, die op zijn dubbels wel wat morste (9 rake dubbels uit 25 kansen), won ook de derde set en staat dus in de volgende ronde van het WK tegen Rob Cross. ,,Dan moet het veel beter", analyseerde Barney na afloop bij RTL7.

Dat Van Barneveld in de eerste leg meteen een kans aan Ilagan weggaf, kwam volgens hem niet door de spanning: ,,Ik was helemaal niet zenuwachtig eigenlijk, maar hij gooide een fantastische eerste leg. Hij liet me in de wedstrijd komen en had een beetje mazzel. De tweede set was goed, de derde - waarin ik veel dubbels miste - matig. Maar het was goed genoeg voor 3-0", aldus de Hagenaar.

Van Barneveld zei dat hij met oordoppen speelde, maar daar zou tegen Cross zomaar verandering in kunnen komen: ,,Ik heb de laatste tijd al een beetje kunnen wennen aan het publiek, maar dit is anders, dit is het WK. Ik speelde met oordopjes, maar ik denk dat ik ze uit ga doen en de sfeer hier ga proeven. Het is fantastisch publiek, dat moet je voelen, er is niets beters", aldus Barney, die nog werd gevraagd naar zijn mondkapje: ,,Het is een gek zooitje. Je mag van de PDC geen fistbumps geven, ik mag Julia (Van Barnevelds vriendin, red.) niet eens een kus geven. Je bent fit, je voelt je goed en elke dag denk je: zal ik de deur even uitgaan? Even naar Piccadilly Circus? Nee dus: op je kamer blijven en focussen.”

Terug van kort pensioen

Van Barneveld begon in Alexandra Palace aan zijn 29ste (!) WK. Zijn eerste deelname, destijds nog bij de BDO, dateert alweer van dertig jaar geleden. Destijds stond de voormalig postbode aan het begin van zijn carrière en werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Het gebeurde tot aan vandaag nog bij drie WK’s (in 2000 bij BDO en 2011 en 2019 bij PDC) dat hij na het eerste optreden zijn koffers moest pakken. De laatste keer zorgde de onbeduidende darter Darin Young op 14 december van 2019 voor een ,,onwaardig afscheid” van Van Barneveld. Terug van een kort pensioen is volgens hem alles anders. Hij veroverde begin dit jaar vrij eenvoudig zijn tourkaart en won zelfs vrij snel een vloertoernooi.

Nu wacht donderdag dus een clash met Cross, de wereldkampioen van 2018 en regerend Europees kampioen. Onlangs beleefde hij tijdens een demonstratietoernooi een goede generale door van de Brit te winnen. ,,Dat voelde wel lekker”, zei hij daarover. Van Barneveld is uit op meer in Londen. ,,Ik ben niet tevreden met een plek bij de laatste zestien, daar word ik niet vrolijk van”, zei hij in aanloop naar het WK nog. ,,Het begint pas bij de laatste vier leuk te worden.” Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar staat voorlopig volop in de spotlights.

