Raymond van Barneveld: ‘Een comeback sluit ik niet uit’

JVOZ hoopt dat Hollander ook komend seizoen bij opleiding actief is

8 april VLISSINGEN - Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) heeft de trainersstaf voor komend seizoen nagenoeg rond. Het technisch kader verwelkomt enkele nieuwe trainers en hoopt vanaf medio 2020 ook nog steeds over Kevin Hollander te beschikken. Of de trainer bij JVOZ actief kan blijven, is afhankelijk van de speeldag van Goes, de derdedivisionist waar hij deze zomer aan de slag gaat.