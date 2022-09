Raymond van Barneveld buigt voor Peter Wright bij German Darts Open, meer Nederlanders onderuit

Tweede rondeRaymond van Barneveld is er niet in geslaagd wereldkampioen Peter Wright te verslaan in de bij de German Darts Open. Barney , vijfvoudig wereldkampioen, moest het in de tweede ronde in Jena afleggen tegen Snakebite : 3-6.

Van Barneveld, de nummer 53 van de wereld, keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Hij knokte zich terug tot 3-3, maar verloor vervolgens weer drie legs op rij tegen de Schot Wright, tweede op de wereldranglijst. In de eerste ronde won Van Barneveld met 6-0 van de Engelsman Ian White.

Noppert nipt onderuit

Danny Noppert heeft ook niet de derde ronde van de German Darts Open kunnen bereiken. In Jena was Engelsman Ross Smith na een spannend duel met 6-5 te sterk.



Het duurde even totdat Noppert, die eerder dit jaar verrassend het prestigieuze UK Open won, op gang kwam. Ross Smith raakte een uitstekend gemiddelde en brak The Freeze twee keer, goed voor de 4-0 voorsprong.



Toch kwam de 31-jarige Nederlander terug tot 4-4, onder andere dankzij een knappe 143-finish. Maar het mocht niet baten; in de laatste legs trok Smith aan het langste eind.

Volledig scherm Danny Noppert. © Lawrence Lustig/PDC

Van Duijvenbode kan geen dubbel vinden

Dirk van Duijvenbode is er ook niet in geslaagd de derde ronde te bereiken. Daryl Gurney was de 30-jarige Nederlander in negen legs te sterk af: 6-3. Hoewel de Aubergenius op scorend gebied weinig miste, kon hij aan het eind van de legs maar lastig zijn dubbels vinden. Ook zijn geliefde dubbel-16 raakte hij maar niet.

Gurney profiteerde van de missers en liet bij vlagen ijzersterk spel zien. De Noord-Ier begon de wedstrijd met een indrukwekkende 164-finish, maar stond toe dat Van Duijvenbode in de wedstrijd bleef. Vanaf een 2-2 stand begon Gurney echter afstand te nemen, terwijl de frustratie bij zijn Nederlandse tegenstander hoog opliep. Van Duijvenbode raakte in de wedstrijd slechts 18% van zijn dubbels.

Volledig scherm Dirk van Duijvebode. © Photo News

Nentjes kan niet stunten

Geert Nentjes heeft in de tweede ronde van de German Darts Open niet kunnen verrassen met een overwinning op Krzysztof Ratajski. De Urker liet vrijdagavond Josh Rock nog alle hoeken van het dartbord zien, maar de Pool was vandaag in Jena een maatje te groot: 3-6.

Toch stapte Nentjes - nummer 80 van de wereld - met een glimlach uit de oche. Hij pakte met zijn tweede ronde weer wat extra prijzengeld.

Volledig scherm Geert Nentjes. © Getty Images

Van Trijp

Er komt vandaag nog één nederlaag in actie. Danny van Trijp moet verrassen tegen Martin Schindler (21.30 uur).

