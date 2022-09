Raymond van Barneveld buigt voor Peter Wright bij German Darts Open, alle Nederlanders onderuit

Tweede rondeRaymond van Barneveld is er niet in geslaagd wereldkampioen Peter Wright te verslaan in de bij de German Darts Open. Barney, vijfvoudig wereldkampioen, moest het in de tweede ronde in Jena afleggen tegen Snakebite: 3-6. Hij was niet de enige Nederlander die strandde: zowel Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Geert Nentjes als Danny van Trijp konden ook naar huis.