Raiola haalt uit naar Scholes: ‘Hij zou Churchill nog niet herkennen als leider’

Bouwman heeft het moeilijk met naderend afscheid van Ed

19 augustus VLISSINGEN - Dressuuramazone Jeske Bouwman uit Schuddebeurs was zaterdag succesvol tijdens het Struyskelder concours van RSV Scheldestad. In Vlissingen schreef ze met de ruin Ed beide proeven in Z1 op haar naam. Bouwman stuurde de super uitgestrekte gangen tonende en met veel expressie in de benen wijkende San Remo-zoon naar scores van 64,12 en 61,91 procent.