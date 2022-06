Rafael Nadal wurmt zich met pijn en moeite langs talentvolle Argentijn

Voor de 36-jarige Nadal was het lang onduidelijk of hij mee zou kunnen doen aan Wimbledon. Begin deze maand bekende hij op Roland Garros dat hij twee weken met een verdoofde voet had gespeeld. Hij veroverde in Parijs zijn 22e grandslamtitel, maar maakte duidelijk dat hij op Wimbledon niet van plan was opnieuw met injecties te gaan spelen.

,,Hij speelde heel goed en was een erg lastige tegenstander", zei Nadal na afloop over Cerundolo. ,,Het was even wennen om na drie jaar afwezigheid hier weer te spelen, maar het was geweldig. Gras is niet mijn favoriete ondergrond. De afgelopen drie jaar heb ik nauwelijks op het gras gestaan, dus had ik moeite om het ritme te vinden. In het begin van zo'n toernooi is het lastig om in het spel te komen, maar het belangrijkste is dat ik heb gewonnen en dat ik de komende dagen nog meer aan het gras kan wennen.”