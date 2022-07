‘Rafael Nadal van plan halve finale Wimbledon te spelen met scheur van 7 millimeter in buikspier’

Met video Gehavende Rafael Nadal overleeft zinderende vijfsetter: ‘Ik dacht aan opgeven’

Rafael Nadal blijft in de race voor de titel op Wimbledon. De met fysieke problemen kampende Spaanse grootheid overleefde op Center Court een even loodzware als zinderende partij tegen de Amerikaanse Taylor Fritz, die uiteindelijk ten onder ging in een super tiebreak. Daardoor blijft Nadal in de race voor een Calendar Grand Slam: 6-3 5-7 6-3 5-7 6-7 (3-10).

6 juli