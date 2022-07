Rafael Nadal op zijn hoede voor Botic van de Zandschulp: ‘Hij ontwikkelt zich ongelooflijk’

Net als ruim een maand geleden op Roland Garros staat Botic van de Zandschulp morgen op het allerhoogste podium tegenover Rafael Nadal. De twee treffen elkaar in de vierde ronde van Wimbledon. De Spanjaard is op zijn hoede voor de Nederlander, die in twaalf maanden tijd is gestegen van de 139ste naar de 25ste plaats op wereldranglijst.

,,Hij is een speler dit zich afgelopen jaar ongelooflijk heeft ontwikkeld. Het was een mooie uitdaging op Roland Garros en hij wil meer denk ik. Hij is een complete speler met veel kwaliteiten en ik moet net zo goed spelen als in de derde ronde”, zei Nadal na zijn zege in de derde ronde op de Italiaan Lorenzo Sonego (6-1, 6-2, 6-4).

,,Ik zal agressief moeten spelen en met de juiste energie. Hij is een lastige tegenstander, maar ja, we staan in de vierde ronde. Dan moet dat wel.”

In Parijs had Van de Zandschulp weinig in te brengen tegen de huidige nummer vier van de wereld. Nadal won eenvoudig met 6-3, 6-2, 6-4. Op het Franse gravel is de 36-jarige Spanjaard dan ook nagenoeg onverslaanbaar. Hij won het toernooi veertien keer. Op het gras van Wimbledon was hij ‘slechts’ twee keer de beste.

Van de Zandschulp acht zichzelf dan ook niet kansloos tegen zijn grote ‘inspirator’. ,,Op Roland Garros ging ik voor veel te veel ballen, in het begin van de partij. Daardoor maakte ik te veel fouten. Pas toen alles verloren leek, bij 4-1 in de derde set, speelden we nog een paar goede games.

,,Dat was een zware pot voor mij, maar hier op gras ben ik wat comfortabeler. Nadal heeft de laatste jaren juist weinig op gras gespeeld. Hij lijkt soms een beetje te worstelen, al wint hij wel gewoon zijn partijen natuurlijk. Misschien kan ik hem hier pijn doen.”