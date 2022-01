Rafael Nadal imponeert ondanks eerste setverlies tegen Karen Khachanov: ‘Dit was mijn beste partij’

Rafael Nadal heeft zijn eerste set op de Australian Open verloren, maar de Spanjaard won wel van de als 28ste geplaatste Karen Khachanov. Nadal won in de derde ronde in vier sets: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.

Marcos Giron en Yannick Hanfmann kregen het tegen Nadal niet voor elkaar om een set af te snoepen van de tennisser die dit jaar probeert zijn 21ste grandslam te winnen. Khachanov slaagde daar wél in. Nadat de eerste twee sets eenvoudig met 6-3 en 6-2 naar Nadal gingen, kreeg de Spanjaard in de derde set te maken met een klein dipje. De Rus profiteerde daar optimaal van en bij een 2-1 stand te breken. Uiteindelijk wisten beide spelers hun servicebeurt te behouden, waardoor de Rus met 6-3 won in die derde set.

Volledig scherm Karen Khachanov. © EPA

Nadal, die in 2009 de Australian Open won, liet het niet verder komen dan dat ene setje. In de vierde set wist de Spaanse tennisser de eerste servicebeurt van Khachanov direct af te snoepen, waarmee hij een 2-0 voorsprong nam. Met enkele fabuleuze punten zorgde Nadal voor frustratie en moedeloosheid bij zijn Russische opponent, die uiteindelijk niet meer tot zijn eigen spel kwam. Een tot op het bot getergde Nadal overrompelde Khachanov in die vierde set, die dan ook met 6-1 naar de Spanjaard ging.

,,Dit was mijn beste partij sinds ik terug ben en dat was ook nodig, want ik speelde tegen een heel sterke tegenstander. Ik wens hem het beste. Het voelt heel goed elke keer als ik op de tennisbaan kan staan, dat voelt als een geschenk", aldus Nadal, die na een voetblessure die zes maanden duurde én een coronabesmetting weer helemaal in topconditie lijkt te zijn.

Volledig scherm Rafael Nadal viert zijn zege. © REUTERS

Nadal vervolgt dus zijn jacht op zijn 21ste grandslam en hij speelt nu in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Adrian Mannarino en Aslan Karatsev. Die partij is nog bezig.

Alexander Zverev

De als derde geplaatste Alexander Zverev leed geen setverlies tegen Radu Albot uit Moldavië. Het werd 6-3, 6-4, 6-4 voor de Duitser, die mikt op zijn eerste grandslamtitel. Hij haalde vorig jaar de laatste acht in Melbourne. Zverev sloeg tegen Albut zestien aces en gunde zijn opponent in een uur en 57 minuten geen servicebreak. Hij speelt in de volgende ronde tegen de als veertiende geplaatste Denis Shapovalov, die Reilly Opelka in vier sets versloeg.

De Italiaan Matteo Berrettini knokte zich in vijf sets langs het Spaanse talent Carlos Alcaraz geslagen. Het werd 6-2, 7-6 (3), 4-6, 2-6, 7-6 (5) voor de nummer 7 van de plaatsingslijst. De 18-jarige Alcaraz besloot het 4 uur en 10 minuten durende duel met een dubbele fout. In de vijfde set wordt er bij 6-6 een beslissende tiebreak tot de tien punten gespeeld. ,,Op zijn leeftijd kwam ik nog niet eens voor op de ATP-ranglijst. Hij is ongelooflijk goed”, zei Berrettini (25) na het bereiken van de vierde ronde. Alcaraz was vorig jaar op de US Open de sensatie van het toernooi. Hij versloeg toen onder anderen Stefanos Tsitsipas.

Volledig scherm Matteo Berrettini schudt Carlos Alcaraz de hand. © EPA

Miomir Kecmanovic, die het in de eerste ronde zou opnemen tegen Novak Djokovic, houdt vooralsnog de Servische eer hoog. De 22-jarige Kecmanovic verzekerde zich ten koste van de Italiaan Lorenzo Sonego van een plek in de vierde ronde: 6-4, 6-7 (8), 6-2, 7-5. Kecmanovic wist op de grand slams nooit verder te komen dan de tweede ronde. Hij is de nummer 77 van de wereld.

De Spanjaard Pablo Carreño Busta, in de vorige ronde te sterk voor Tallon Griekspoor, maakte in vier sets een einde aan het toernooi van de Amerikaan Sebastian Korda, de zoon van voormalig winnaar Petr Korda. Het werd 6-4 7-5 6-7 (6) 6-3.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: