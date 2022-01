Rafael Nadal heeft geen medelijden met Novak Djokovic: ‘Dit is de consequentie’

Rafael Nadal luisterde vandaag zijn rentree na bijna vijf maanden afwezigheid op met een overtuigende zege. Na zijn partij in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Melbourne (6-2, 7-5 tegen Ricardas Berankis) werd de Spanjaard echter vooral gevraagd naar zijn mening over Novak Djokovic, die niet welkom is in Australië .

Nadal, die net als Djokovic twintig grandslamtitels heeft, wilde zich in eerste instantie op de vlakte houden over de zaak. ,,Het is in mijn ogen natuurlijk niet goed wat er nu gebeurt. Maar ik kan hier geen duidelijke mening over hebben, omdat ik niet alle details ken.”

De 35-jarige Spanjaard sprak zich daarna alsnog duidelijk uit. ,,Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen. Hij heeft zijn eigen keuzes gemaakt en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Maar daar zijn wel wat consequenties aan verbonden. De wereld heeft genoeg geleden om gewoon de regels te volgen. Als je geen vaccin wil nemen, dan kan je in de problemen komen.”

,,Heel veel families lijden al twee jaar onder deze pandemie. Ik begrijp dat de mensen in Australië heel gefrustreerd zijn, ze zijn door veel harde lockdowns gegaan en heel veel mensen konden niet naar huis. De afgelopen twee jaar zijn veel mensen overleden en volgens mij is het vaccin de enige manier om deze pandemie te stoppen. Ik geloof in de mensen die verstand hebben van medicijnen. Als zij zeggen dat we gevaccineerd moeten zijn, dan moeten we dat doen. Ik heb Covid doorgemaakt en ben twee keer gevaccineerd. Als je dat doet, heb je geen problemen om hier te kunnen spelen.”

Volgens Nadal ervaart Djokovic nu de consequenties van diens keuze. ,,Iedereen moet doen waarbij hij zich goed voelt. Ik leef op een bepaalde manier ook wel met hem mee. Maar tegelijkertijd kent hij ook al enkele maanden de voorwaarden om hier te kunnen spelen.”

Griekspoor

Nadal worstelde het afgelopen half jaar met een voetblessure. De Spanjaard kwam na Roland Garros alleen nog in actie op het ATP-toernooi van Washington, in de aanloop naar de US Open. Hij werd in de Amerikaanse hoofdstad in de derde ronde uitgeschakeld en besloot vervolgens zijn seizoen al te beëindigen. Nadal maakte afgelopen maand zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De twintigvoudig grandslamwinnaar testte daarna bij terugkeer in Spanje positief op het coronavirus, maar herstelde snel.

Begin deze week boekte de huidige nummer 6 van de wereld met zijn landgenoot Jaume Munar al een overwinning in het dubbelspel in Melbourne. Donderdag zette Nadal ook zijn eerste enkelspelpartij van 2022 in iets meer dan 1,5 uur in winst om.

Nadal, die een ‘bye’ had in de eerste ronde, gaat het nu in de kwartfinales mogelijk opnemen tegen Tallon Griekspoor. De Nederlander moet dan in de tweede ronde winnen van de Australiër Alexei Popyrin, de nummer 61 van de wereld. Griekspoor, die al 27 partijen op rij heeft gewonnen, staat vier plaatsen lager.

Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove redde het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne niet tegen Viktorija Golubic. De als zesde geplaatste Zwitserse was duidelijk te sterk: 6-3, 6-0. Pattinama-Kerkhove had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt. De Zeeuwse versloeg de Australische Seone Mendez, toegelaten met een wildcard, in de eerste ronde in twee sets. Golubic, de nummer 43 van de wereld, was echter van een andere orde. De 29-jarige Zwitserse had 1 uur en 9 minuten nodig om Pattinama-Kerkhove te verslaan. De Nederlandse staat 158ste op de wereldranglijst. Pattinama-Kerkhove is na het stoppen van Kiki Bertens de nummer 2 van Nederland, achter Arantxa Rus. Rus is rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, Pattinama-Kerkhove moet volgende week kwalificaties spelen voor het grandslamtoernooi in Melbourne.

