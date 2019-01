Rafael Nadal gaat trouwen, Ronaldinho ontspant

DISTRICTSBEKER SSV'65 blijft reuzen doden, makkelijke avond Kloetinge

9:23 VLISSINGEN - Hoewel het in de competitie niet zo lekker loopt bij SSV’65, draait de zaterdag-tweedeklasser uit Goes in het bekertoernooi uitstekend. Na zondag-hoofdklasser IFC werd dinsdag ook zaterdag-eersteklasser VVGZ uitgeschakeld: 1-3. Ook Kloetinge, Philippine en Serooskerke plaatsten zich voor de achtste finale van het toernooi om de districtsbeker. Terneuzense Boys werd in Bergen op Zoom uitgeschakeld door MOC’17 en strandde zo in de vierde ronde.