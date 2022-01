Rafael Nadal dicht bij tennishistorie: Spanjaard maakt zich op voor magische finale na winst op Berrettini

Australian OpenRafael Nadal (35) is nog één partij verwijderd van zijn magische 21ste grandslamtitel. De Spanjaard versloeg Matteo Berrettini in de halve finale van de Australian Open: 6-3. 6-2, 3-6, 6-3.

Nadal, Novak Djokovic én Roger Federer stonden tot deze Australian Open op twintig grandslamtitels. Djokovic was van de drie tennisgiganten dé favoriet om als eerste een 21ste op zijn naam te schrijven, maar zijn verhaal is inmiddels bekend en veelbesproken. Djokovic mocht Australië niet binnen en keerde zonder een wedstrijdbal geslagen te hebben terug naar Servië. Federer was door een blessure überhaupt niet afgereisd en dus is het nu Nadal die als eerste van de drie de kans krijgt op grandslamtitel nummer 21.

Lees ook PREMIUM Het wonder van Nadal: hij mag nog steeds dromen van de magische titel

De Spanjaard, gesteund door tal van landgenoten en andere fans in Australië, was tegen de als zevende geplaatste Berrettini heer en meester in de eerste twee sets. Binnen driekwartier had hij de eerste set met 6-3 gewonnen, waarna hij binnen 43 minuten ook set twee won: 6-2.

Gesloten dak

De partij werd onder het gesloten dak van de Rod Laver Arena gespeeld en de omstandigheden waren veel aangenamer dan in de kwartfinales, toen Nadal een zware inzinking kreeg in zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov. De Spanjaard had toen veel last van de hitte en kreeg maagproblemen. ,,Iedereen weet dat ik liever outdoor speel dan indoor, maar met een gesloten dak is dit stadion ook fantastisch”, zei Nadal.

Quote Ik heb genoten, want eerlijk gezegd had ik niet verwacht in 2022 nog een finale te spelen Rafael Nadal

Berrettini speelde een prima partij en was vooral op zijn service ijzersterk. De Italiaan gaf zich niet zomaar gewonnen en won de derde set. Even leken de bibbers toe te slaan bij Nadal. Berrettini pakte liefst 23 punten op rij op zijn eigen service, maar in de vierde set was het toch weer Nadal die mentaal ijzer- en ijzersterk bleek en op de juiste momenten toesloeg. In de achtste game, bij een voorsprong van 4-3 voor Nadal, sloeg de Italiaan een cruciale misser die hem de game kostte. Nadal aarzelde vervolgens niet meer en maakte het geroutineerd af. De Spanjaard pakte ook die set met 6-3 en mag gaan proberen om, net als in 2009, het toernooi in Melbourne te winnen. ,,Ik heb genoten, want eerlijk gezegd had ik niet verwacht in 2022 nog een finale te spelen.”

Volledig scherm Rafael Nadal ontvangt de felicitaties van Matteo Berrettini. © AP

21ste titel?

Maar Nadal mag wel degelijk op voor zijn 21ste grandslamtitel, iets wat hij tot een maand geleden voor onmogelijk had gehouden. Een paar maanden geleden dacht hij nog dat het einde verhaal was voor hem op de baan door eerst een voetblessure. De Spanjaard is dan ook vooral blij dat hij überhaupt op de baan staat. ,,Mijn toekomst hangt er echt niet van af of ik een grandslamtitel meer heb dan Roger of Novak. Ik ben gelukkig met alle dingen in mijn leven en dat verandert niet. Als de buren een groter huis hebben dan ik: so what? Ik zou dus ook niet gefrustreerd zijn als ik het record niet pak. Ik ben al lang blij dat ik nog kan tennissen.”

Tegen Berrettini speelde Nadal als herboren, zo erkende hij zelf ook: ,,Die eerste twee sets waren mijn beste in een heel lange tijd. Ik wist dat het in de derde set moeilijker zou worden, omdat Matteo een gevaarlijke jongen is; hij ging er echt voor. In de vierde set kwam het aan op overleven en vechten. Dat ik nu toch weer de finale heb gehaald, betekent veel voor mij.”

Want inderdaad: Nadal staat voor de zesde keer in de finale van de Australian en is nu nog één zege verwijderd van tennishistorie. Hij speelt de finale tegen de winnaar van de andere halve finale: Stefanos Tsitsipas - Danill Medvedev.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: