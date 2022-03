Rafael Nadal boekt op Indian Wells 400ste zege op masterstoernooi: ‘Ik wist daar niets van’

Mick van Dijke zesde in Hoogeveen; Jum­bo-Vis­ma laat zich verrassen

HOOGEVEEN - Wielrenner Mick van Dijke heeft met Jumbo-Visma het overwicht in de slotfase van de Ronde van Drenthe niet kunnen benutten. De coureur uit Colijnsplaat zat zondag met drie ploegmaats in de kopgroep van in totaal veertien man. De geel-zwarte brigade liet zich in de straten van Hoogeveen echter verrassen en greep niet eens een podiumplaats.

13 maart