Rafael Nadal blijft verbazen: ‘Die mentale weerbaarheid zie je eigenlijk nergens terug’

Voor de duidelijkheid: Sjeng Schalken vond de opnieuw meeslepende kwartfinale dinsdagavond laat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic ook verre van saai. Maar toen de nacht eenmaal was aangebroken, viel de voormalig Nederlandse toptennisser tegen zijn zin toch in slaap. De laatste score die Schalken, ooit de nummer 11 van de wereld, nog zag was: 2-1 in sets voor Nadal, maar Djokovic op een 4-1 voorsprong in de vierde set. ,,En dan word je de volgende ochtend wakker en zie je dat Nadal die set en dus de wedstrijd alsnog heeft gewonnen. Als een duveltje uit een doosje.’’