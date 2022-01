Rafael Nadal begint jacht op 21ste grandslamtitel met overtuigende zege

Nadal kan in Melbourne geschiedenis schrijven door als eerste tennisser meer dan twintig grand slams te winnen. Hij staat op gelijke hoogte met Novak Djokovic en Roger Federer, die niet van de partij zijn in Melbourne. Djokovic’ visum werd vorige week na een lange soap ingetrokken, Federer is nog geblesseerd.



Slechts één keer eerder was Nadal de beste in Melbourne, in 2009. Dertien jaar geleden was hij in de finale in vijf sets te sterk voor Federer. Sindsdien stond hij nog wel vier keer in de eindstrijd.