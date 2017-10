Rafael Nadal als eerste naar finale in Shanghai

De Spanjaard sloeg in de eerste set toe bij 5-5. Hij brak de service van Cilic en serveerde vervolgens de set uit. In de tweede set liep Nadal al snel uit naar een 3-1-voorsprong, maar de 29-jarige Kroaat knokte zich terug tot 3-3. Cilic verloor zijn opslagbeurt opnieuw op 4-4, waarop Nadal mocht serveren voor de wedstrijd. Opnieuw kwam de Kroaat terug. In de tiebreak maakte Nadal het alsnog af.

In de finale treft Nadal de winnaar van de partij tussen de Zwitser Roger Federer en de Argentijn Juan Martin del Potro. Tegen Federer speelde de Spanjaard dit jaar drie keer. Federer wist alle drie de ontmoetingen te winnen. Nadal versloeg Del Potro op de US Open in de halve finale.

De 31-jarige Spanjaard is bezig aan een sterke reeks met zestien zeges op rij met de titels op de US Open en de China Open in Peking. Hij is op jacht naar zijn eerste toernooizege in Shanghai. Nadal stond er een keer eerder in de finale. In 2009 verloor hij die van de Russische tennisser Nicolai Davidenko. Daarna wisten Andy Murray en Novak Djokovic het toernooi beiden drie keer te winnen. Federer won één keer in Shanghai, in 2014.