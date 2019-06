Racing Team Nederland heeft het zwaar tijdens 24 uur van Le Mans en ligt laatste

Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd begonnen vandaag vanaf de achtse plek aan de 24 uur van Le Mans. In de openingsfase kon het team het tempo van de koploper weliswaar niet bijbenen, maar was de eerste uren nog in de race voor een podiumplek.

Het noodlot sloeg toe nadat Nyck de Vries, eveneens actief in de Formule 2, twee keer in korte tijd een lekke band kreeg. Giedo van der Garde ondervond later problemen met de koppeling en als klap op de vuurpijl kreeg het team ook nog een kleine tijdstraf opgelegd na een incident in de pitstraat.

Na zo'n zesenhalf uur racen speelden de koppelingsproblemen opnieuw op en moest de bolide tijdelijk de garage in voor een reparatie. Na een kleine tien minuten was de klus al geklaard, maar bleek Racing Team Nederland afgezakt naar de laatste plaats in de LMP2-klasse. De achterstand op de koplopers is zeven rondes.

Nederlands succes