Raar maar waar: een chokende Roger Federer

Bru-jonkie maakt het koploper Feyenoord nog knap lastig

24 maart BRUINISSE - Even leek een stuntje er in te zitten voor Bruse Boys, hekkensluiter in de eerste klasse B van het zaterdagvoetbal. De Schouwse formatie hield koploper Feyenoord tot rust op 0-0, maar moest in de tweede helft alsnog buigen: 0-2.