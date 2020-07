Quiz | Wat weet jij van Dennis Bergkamp?

Wielerhel­din kan nog altijd de pijn van werelduur­re­cord oproepen

21 juli SINT ANNALAND - Ze heeft een ereplaats gekregen in de wisseltentoonstelling van het pas verbouwde streekmuseum De Meestoof. Zoals het hoort bij een vrouw die eigenlijk alles won wat er destijds op de fiets aan prijzen te pakken was. Keetie Hage (70) is er altijd bescheiden onder gebleven, tot op de dag van vandaag. Natuurlijk vindt ze het leuk dat er op haar geboorte-eiland nu zoveel aandacht voor haar wielercarrière is. ,,Zelf heb ik het nooit zo bijzonder gevonden. Ik fietste graag en ja, het ging vaak hard.‘’