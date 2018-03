Quick Boys-speler Teijsse krijgt ruzie met assistent Kuyt en loopt weg

Teijsse heeft het over het moment in de wedstrijd waardoor hij boos van het veld stapte. ,,Bij een ingooi van ODIN ’59 sta ik de twee centrale verdedigers af te schermen en ik hoor van Dirk Kuyt: 'hey, ga eens een keer wat doen man!’, aldus Teijsse. ,,Ik loop rustig naar de dug-out toe en heb daar staan discussiëren. Ik zei tegen Dirk: 'wat is dit nou, dit is geen positieve benadering waar je het altijd over hebt'. Ik vind dit zo’n misplaatste opmerking, hier is meer aan de hand'’, is Theijsse duidelijk.



De spits van Quick Boys heeft al vaker zijn onvrede bij de club laten blijken en lijkt nu definitief aan te sturen op een vertrek. ,,Het lijkt wel of ze proberen mij in een kwaad daglicht te stellen door zo’n reactie uit te lokken. Ze wisten dat ik dan de eer aan mijzelf zou houden', vervolgt de 22-voudig doelpuntenmaker in de Tweede Divisie. ,,Toen ik vroeg aan de trainer of hij me ging wisselen, antwoordde hij met 'ja'. Dan hou ik de eer aan mezelf en loop ik van het veld af.''