'Quarterback Tom Brady naar Tampa Bay Buccaneers'

Gestopte Gert-Jan van Leiden over ambitie, Hoek, ontslagen trainers en zijn toekomst

14 maart MIDDELBURG - Gert-Jan van Leiden behoorde de afgelopen jaren tot de bepalende spelers in het Zeeuwse amateurvoetbal. De 30-jarige Middelburger besloot dit seizoen eerder dan gepland te stoppen, na jaren bij FC Dauwendaele, Goes, Hoek, ADO’20 en opnieuw Hoek. ,,Misschien had er achteraf gezien nog wel wat meer in gezeten.’’