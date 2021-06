Quartararo op indrukwekkende wijze naar zege in Assen, Rossi hard onderuit

Er stond zondag tijdens de TT van Assen geen maat op Fabio Qaurtararo in de MotoGP. De Franse leider in de tussenstand van het WK won met een ruime voorsprong.

Yamaha-coureur Quartararo begon de race op de tweede plek en was in de eerste ronden in een prachtig gevecht met Francesco Bagnaia van Ducati. Toen hij eenmaal een gaatje geslagen had kon niemand hem meer bijhalen. Maverick Viñales, die van pole position was vertrokken, eindigde als tweede en regerend wereldkampioen Joan Mir werd derde.

Opvallend was de opmars van Marc Márquez. De Spanjaard rukte op vanaf de twintigste plek en werd knap zevende. Halverwege de race vloog Jack Miller, de nummer drie in de WK-stand, van zijn motor. De Australiër, die dit seizoen twee races won, moest de strijd staken.

Pijnlijk afscheid Rossi

Valentino Rossi beleefde weinig plezier aan de race in Assen. De 42-jarige Italiaan, een paar dagen eerder benoemd tot ereburger van Assen, ging al snel hard onderuit. De laatste jaren is het toch al ploeteren voor Rossi. ‘The Doctor’ vertelde in aanloop naar de race al dat hij de zomerstop gaat gebruiken om na te denken over zijn toekomst. „Zoals het er nu voorstaat, kan ik me moeilijk voorstellen dat ik volgend jaar nog race”, aldus Rossi. Wel is zijn eigen team vanaf komend seizoen actief in de koningsklasse.

De eerstvolgende race is op 8 augustus in Oostenrijk. Een week later is op hetzelfde circuit nog een race.

Volledig scherm Valentino Rossi ging al snel onderuit. © Reuters