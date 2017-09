Qualifier Dijas stunt met finaleplek in Tokio

Hoek tegen Ter Leede met de billen bloot

17:11 HOEK - Nog geen maand na de knappe overwinning op ASWH in de KNVB beker (1-3) is de stemming in Hoek omgeslagen. De hoofdklasser moest zaterdagmiddag de tweede nederlaag op rij slikken en daardoor ligt al vroeg in het seizoen een crisis op de loer. Want drie punten na drie wedstrijden, daar is bij het ambitieuze Hoek helemaal niemand tevreden over.