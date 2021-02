Puskás Award-jury opgelet: ex-speler FC Eindhoven maakt wondergoal namens Notts County

De boomlange Belg speelde één seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij naar Arda Khardzhali uit Bulgarije vertrok. In augustus 2020 streek hij echter neer bij Notts County, de oudste club ter wereld. Daarmee speelt hij op het hoogste amateurniveau van Engeland, maar vandaag stond er een wedstrijd in de kwartfinale van de FA Trophy (bekertoernooi voor teams uit de lagere competities) op het programma voor de roemruchte club.

Dat duel met Oxford City won Notts met 3-1, mede dankzij twee goals van Sam. Hij was na de 1-1 ook goed voor de 2-1, en deed dat op even schitterende als unieke wijze. Na een voorzet vanaf de linkerkant werkte hij de bal met een achteloos hakje over de keeper. Het is gevaarlijk, maar we durven de voorspelling wel aan: de Puskás Award-winnaar van 2021 is bekend!