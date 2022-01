Publieke opinie heeft ‘zaak Djokovic’ in haar greep, verbanning voor drie jaar uit Australië dreigt

Ajacied Olivier Aertssen in top 5 van Zeeuwse profjon­kies

VLISSINGEN - Olivier Aertssen uit Wolphaartsdijk is één van de jongste Zeeuwse spelers in het profvoetbal. De 17-jarige verdediger debuteerde maandagavond bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie met een 0-2-zege bij Jong FC Utrecht.

11 januari