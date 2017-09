PSV nieuwe titelfavoriet: 'Dat is wel bizar'

Elke week blikt sportjournalist Sjoerd Mossou vooruit op het eredivisieweekend. Is PSV de nieuwe titelfavoriet? ,,Dat is wel bizar. Zeker als je kijkt hoe het er anderhalve maand geleden voorstond.'' En wordt dit de moeilijkste periode van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord? Volgens Mossou is één ding duidelijk: Kramer moet eruit, een andere aanval is noodzakelijk.