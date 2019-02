PSV huldigt Van Gerwen in rust van duel met Feyenoord

Marco Minnaard eindigt net bij de beste vijftig in Oman

18:02 MASQAT - Wielrenner Marco Minnaard is net bij de beste vijftig geëindigd tijdens de Ronde van Oman. De Wemeldingenaar - in dienst bij Wanty-Groupe Gobert - klom donderdag in de zesde en laatste rit naar de 49ste plek in het eindklassement.