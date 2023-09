Protestactie op tribunes ontsiert halve finale: Coco Gauff overtuigend naar eerste US Open-eindstrijd ooit

De Amerikaanse Coco Gauff heeft voor het eerst in haar carrière de finale van de US Open bereikt. In de halve finale was ze in twee sets te sterk voor de Tsjechische Karolina Muchová: 6-4 7-5. De wedstrijd werd kort na het begin van de tweede set enige tijd onderbroken vanwege een protestactie van activisten tegen fossiele brandstof.

Het moeilijkste deel van de wedstrijd was voor Gauff misschien wel het slot: ze had zes matchpoints nodig om het duel in het Arthur Ashe Stadion te beslissen.

De 19-jarige Gauff, afkomstig uit Florida en gecoacht door de ervaren rot Brad Gilbert, is de jongste Amerikaanse die de finale van de US Open bereikt sinds Serena Williams in 2001.

Het was Gauffs elfde overwinning op rij en de zeventiende in haar laatste achttien partijen. Die reeks begon na haar nederlaag op Wimbledon in de eerste ronde in juli. Sindsdien won ze haar twee grootste titels tot nu toe, in Washington en Cincinnati, waar ze Muchová versloeg in de finale. Vorig jaar haalde Gauff de finale van Roland Garros, die ze verloor van de Poolse Iga Swiatek.

Volledig scherm Coco Gauff viert de winst op Karolina Muchová en het bereiken van de finale van de US Open. © ANP / EPA

Gauff treft in de finale in New York Aryna Sabalenka. Zij heeft zich na een matige start toch geplaatst voor de finale van de US Open. In het Arthur Ashe Stadium knokte de Belarussin zich in drie sets langs haar Amerikaanse opponente Madison Keys. Het werd 0-6 7-6 (1) 7-6 (5). Sabalenka dacht in de tiebreak dat ze de finaleplaats al binnen had, maar vergiste zich.

Protest

De wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium werd in de tweede game van de tweede set onderbroken nadat drie demonstranten op de bovenste rijen van de tribune leuzen als ‘beëindig fossiele brandstoffen’ begonnen te scanderen. Gauff leidde toen met 6-4 1-0. De actievoerders werden begroet met hoongelach van andere toeschouwers en mensen begonnen ‘schop ze eruit’” te zingen. Hen verwijderen kostte nogal wat tijd omdat een van de activisten zichzelf had vastgelijmd op de vloer.

Volledig scherm Politie-agenten op de tribune assisteren bij het verwijderen van demonstranten tijdens de halve finale van de US Open tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Tsjechische Karolina Muchová. © Getty Images via AFP

Beide speelsters wachtten aanvankelijk enkele minuten geduldig op de baan terwijl de beveiliging en politieagenten in actie kwamen, maar verlieten daarna de tennisbaan om naar de kleedkamers te vertrekken. Ze keerden uiteindelijk terug nadat de protestactie was beëindigd.

Het is niet de eerste keer dat klimaatactivisten grote sportevenementen verstoren. In juli werden drie mensen gearresteerd nadat ze een tenniswedstrijd op Wimbledon onderbraken door oranje confetti en puzzelstukjes over de baan te strooien. Ook wedstrijden in de Premier League en de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië zijn doelwit geweest.