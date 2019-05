Programma en uitslagen eerste ronde Roland Garros

Ondo kampioen na moeizame derbyzege

25 mei SINT-LAURENS - Ondo promoveert voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de overgangsklasse. De korfbalploeg uit Sint-Laurens streek zaterdagmiddag de titel op in de eerste klasse door Tjoba met 13-12 te verslaan. Twee speelrondes voor het einde van de veldcompetitie is het team van de coaches Robin Wisse en Jouri van den Broeke al niet meer in te halen door de concurrentie.