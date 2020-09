Programma en álle uitslagen van Roland Garros 2020

Vermelt­foort wint Omloop van de Braakman na vlucht Tim van Dijke

26 september PHILIPPINE - Tim van Dijke kwam zaterdag net tekort om zich te mengen in de strijd om de winst in de uitgestelde 51ste editie van de Omloop van de Braakman. De wielrenner uit Colijnsplaat moest zich met de finish in zich gewonnen geven.