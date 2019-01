Programma eerste ronde Australian Open

Teleurge­stel­de Fitsch trekt conclusies vóór duel met Harkemase Boys

12 januari HOEK - Lionel Fitsch maakt zaterdagmiddag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Hoek. Nadat de centrale verdediger voor het thuisduel met Harkemase Boys te horen had gekregen dat hij geen basisplaats had, pakte hij zijn spullen en vertrok van sportpark Denoek. Zijn plek op de bank werd ingenomen door Levi Mombarg, die in eerste instantie door trainer Hugo Vandenheede buiten de selectie was gelaten.