Profrenner Dlamini na hardhandige aanhouding geopereerd aan arm

WK Darts LIVE | Labanaus­kas en Beaton in evenwicht in jacht op kwartfina­le tegen Van Gerwen

14:12 Darius Labanauskas en Steve Beaton gaan uitmaken wie het in de kwartfinale op mag nemen tegen Michael van Gerwen. Met Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh komen ook twee Belgen in actie in de middagsessie van het WK Darts. Mis niets van deze middagsessie in ons liveblog. Tussenstand: Steve Beaton - Darius Labanauskas 1-1 Programma: Kim Huybrechts - Luke Humphries Dimitri van den Bergh - Adrian Lewis