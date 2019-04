Primeur voor Italië: ATP Finals verhuizen van Londen naar Turijn

De ATP Finals worden sinds 1970, met verschillende benamingen, afgewerkt en kende tot 1976 steeds wisselende locaties. Tussen 1977 en 1989 was steeds New York de locatie voor het eindejaarstoernooi, waarna Frankfurt tot 1995 het stokje overnam. Tussen 1996 en 2008 waren nog Hannover, Lissabon, Sydney, Shanghai en Houston gastheer voor de beste tennissers ter wereld, waarna in 2009 de Finals steeds in Londen werden afgewerkt. Daar, in de O2 Arena, vindt het toernooi nu dus nog twee keer plaats: dit jaar en volgend jaar. Daarna zullen ze de Finals voor het eerst in het bestaan van het toernooi plaatsvinden in Italië. Het indoortoernooi wordt dan gespeeld in de accommodatie Pala Alpitour.



,,De ATP Finals is het meest prestigieuze toernooi dat er is op de ATP Tour. Het is nog een paar jaar weg, maar ik kijk er al naar uit om deel te nemen aan het speciale evenement”, aldus Novak Djokovic, die het toernooi van 2012 tot en met 2015 won. Afgelopen jaar werd het toernooi gewonnen door de Duitser Alexander Zverev.