Primeur voor Arianne Hartono: eerste WTA-zege

De nummer 300 van de wereld was in de eerste ronde van het toernooi van Luxemburg in drie lange sets te sterk voor Anna-Lena Friedsam, de Duitse nummer 126 van de wereld (7-6 (5), 3-6, 7-6 (4). Hartono stond in de beslissende set met 5-2 achter, maar sleepte haar WTA-primeur toch uit het vuur.

In de tweede ronde speelt Hartono, die in Luxemburg via twee overwinningen in de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, tegen de winnares van de wedstrijd tussen Jelena Ostapenko uit Letland en de Duitse Jule Niemeier.