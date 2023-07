Primeur Raymond van Barneveld met zege op Michael van Gerwen op European Tour: ‘Soms wint Stuttgart van Bayern’

Volgers van het Zeeuwse voetbal opgelet! Deze data moet je rood omcirkelen op de kalender

Het is nog geen twee weken geleden dat de laatste Zeeuwse voetbalploeg in actie kwam in de nacompetitie, maar het uitkijken naar het nieuwe seizoen kan alweer beginnen. De grote vraag is alleen: wanneer wordt daar meer over bekend? Deze data moet je rood omcirkelen op de kalender.