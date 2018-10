Prijzengeld Australian Open stijgt naar 37,5 miljoen euro

Het grandslamtoernooi in Melbourne werkt ook aan een plan om coaching van de spelers op de baan toe te staan. Tiley zei na de US Open al dat er uniforme regels moeten komen naar aanleiding van het incident in de finale van het grandslamtoernooi in New York. De umpire bestrafte Serena Williams omdat de Amerikaanse zou zijn gecoacht vanaf de tribune. De tennisster maakte daarna openlijk ruzie met de scheidsrechter.



Coaching op de baan in de grandslams is verboden. Trainers mogen wel de baan op in sommige toernooien van de vrouwelijke WTA-tour, maar bij de mannen op de ATP-tour is het niet toegestaan. ,,Een consistent beleid is belangrijk. Hopelijk kunnen wij over een tijdje de regels voor ons toernooi bekendmaken.''