Prijs voor Sloane, Raïkkonen brengt zoontje kneepjes van het vak bij

Bekerwin­naar Goes krijgt Europees duel met bezoek Griekse topclub

18 juli GOES - Na de zege van Goes in en tegen Vlissingen afgelopen seizoen pakte clubman Hans Wisse de microfoon in de Vlissingse kantine: ,,Wij gaan Europa in!”, schalde het. Hij krijgt min of meer gelijk. Meervoudig Champions League-deelnemer Panathinaikos oefent op woensdag 25 juli tegen de derdedivisionist. ,,Ik ben benieuwd of we na de winst tegen ADO Den Haag nogmaals kunnen stunten”, reageert trainer Rogier Veenstra met een knipoog.