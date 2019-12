Price: Van Gerwen is zo goed omdat zijn bankrekening vol is

Eddy Bosschaert stopt er mee: ‘Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht’

11 december STEKENE - Vijfenveertig jaar lang stak Eddy Bosschaert zijn ziel en zaligheid in shotokan karateclub Hulst. De in het Belgische Stekene woonachtige karateleraar was bij de oprichting van de club betrokken, was een liefhebber van vooral een goede techniek en promoveerde tot de zesde dan. Bosschaert deed in de beste jaren van de club met zijn team mee op het één-na-hoogste niveau. De tand des tijds heeft het op 73-jarige leeftijd van hem gewonnen. Het lichaam wil niet meer, een afscheid als erelid is het gevolg.